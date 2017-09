Feyenoorder is na zestien maanden terug: ‘Dit is een mijlpaal’

Sven van Beek speelde dinsdag zijn eerste officiële wedstrijd voor het eerste elftal van Feyenoord sinds 1 mei 2016, toen hij in actie kwam tegen Willem II. De verdediger viel na 78 minuten in voor Renato Tapia en is blij om weer terug te zijn, zo vertelt hij in een interview met het Algemeen Dagblad.

Van Beek geeft aan dat hij ‘mentaal een zware periode’ heeft gehad, maar dat hij daar nu weer bovenop is: “Ik heb hier al die tijd naartoe gewerkt. Ik wilde weer terugkeren op het veld, dus dit is voor mij persoonlijk wel een mijlpaal. Het was wennen om weer minuten te maken, maar het voelde goed.”

Van Beek kan de komende weken waarschijnlijk meer minuten maken, want Eric Botteghin is geblesseerd en vlak voor het duel met Napoli (3-1 verlies) haakte ook Jan-Arie van der Heijden af. “Ik wil zo snel mogelijk terug in de basis. Met ons drukke programma kan ik mooie dingen gaan meemaken.” Van Beek speelde tot dusverre 98 wedstrijden voor de Rotterdammers.