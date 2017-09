Koeman pakt door en meldt zich in Madrid

Udinese-talent Jakub Jankto heeft er een bewonderaar bijgekregen. Everton sluit aan in een rijtje met onder meer AC Milan, Arsenal en Internazionale. (Diverse Engelse media)

AC Milan aast op Manu Trigueros. De middenvelder van Villarreal, die eerder in de belangstelling stond van Everton, heeft een ontsnappingsclausule van veertig miljoen euro. (Diverse Spaanse media)

Internazionale is van plan om João Mário aan te bieden bij Arsenal. De aanvallende middenvelder uit Portugal komt in het Giuseppe Meazza maar niet uit de verf. (Diverse Italiaanse media)