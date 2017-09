Amrabat: ‘Oranje? Nee, ik heb geen gesprek gehad’

Sofyan Amrabat scoorde dinsdagavond tegen Napoli en werd de eerste in de Champions League scorende Feyenoorder sinds Anthony Lurling in 2002. De middenvelder was blij met zijn doelpunt, maar de teleurstelling van de 3-1 nederlaag in het Stadio San Paolo overheerste.

“Ik ben vooral ontevreden dat we hier verliezen. Ik vind dat we prima meededen, het ging al een stuk beter dan tegen Manchester City, maar we geven de goals te makkelijk weg. Zonde. De eerste de beste kans die zij kregen was meteen een goal. Daar had ik misschien meer kunnen doen, een overtreding maken bijvoorbeeld”, aldus Amrabat tegenover Veronica.

Het 21-jarige talent was tegen Napoli misschien wel de beste Feyenoorder op het veld en de roep om een uitnodiging voor het Nederlands elftal zal daardoor alleen maar luider gaan klinken. FOX Sports meldde al dat de KNVB Amrabat officieel heeft benaderd, maar de enkelvoudig international van Marokko zei dinsdagavond van niets te weten.

“Nee, ik heb geen gesprek gehad. Dit is bovendien niet het goeie moment om het daarover te hebben. We hebben net verloren, dus dit is niet het juiste moment en de juiste plaats. Ik hoop dat je dat respecteert”, sprak Amrabat, die in de zomer de overstap maakte van FC Utrecht naar Feyenoord. Hij speelde tot dusverre acht wedstrijden voor de Rotterdammers.