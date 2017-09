Sarri beent boos van het veld: ‘We hebben duidelijk iets verkeerd gedaan’

Napoli herstelde zich dinsdagavond van de nederlaag tegen Shakhtar Donetsk door met 3-1 te winnen van Feyenoord. I Partenopei kwamen eigenlijk geen moment in de problemen, maar incasseerden in de blessuretijd toch nog een treffer van Sofyan Amrabat. Maurizio Sarri zat daar na afloop flink over in.

“Momenteel stoor ik mij vooral aan het tegendoelpunt. In een competitie waarin doelsaldo het verschil kan maken, kun je je geen tegengoal in de laatste tien seconden veroorloven. Ik kan dus niet tevreden zijn”, vertelde de trainer voor de camera van Mediaset. “We hebben goed gespeeld en hebben veel gecreëerd, maar wat ik niet fijn vind, is dat we Feyenoord eigenlijk niets gunden, maar ze toch scoorden en een penalty kregen.”

Dries Mertens pakt het cadeautje van Kevin Diks uit ?????? Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 26 september 2017

“We hebben duidelijk iets verkeerd gedaan”, ging de 58-jarige Sarri verder. “We hadden bovendien vaker moeten scoren, hadden de kansen af moeten maken. Feyenoord had het lastig toen we ze onder druk zetten en we hadden meer voordeel kunnen halen uit hun verloren ballen. Ja, ik ben tevreden met het spel en het resultaat, maar door die late tegengoal heb ik het veld toch nog boos verlaten.”

Dries Mertens kwam één keer op het scorebord terecht. De voormalig aanvaller van onder meer FC Utrecht en PSV profiteerde na een foute pass van Kevin Diks: “Het is belangrijk dat we heben gewonnen, want deze driepunter kan cruciaal worden.” Mertens en co droegen de treffers op aan de geblesseerde Arek Milik: “We hebben ook voor hem gespeeld. Het is ongelooflijk hoeveel domme pech hij heeft. We wilden daarom voor hem winnen.”