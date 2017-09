Van Bronckhorst vreest zware blessure: ‘Ik denk dat het ernstig is’

Feyenoord stond dinsdagavond ook na de tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League met lege handen. De Kuipbewoners verloren met 3-1 van Napoli en Giovanni van Bronckhorst toonde zich na afloop teleurgesteld. De trainer constateerde voor de camera van Veronica dat er misschien meer in had gezeten.

Van Bronckhorst wees met name op de makkelijk weggegeven tegentreffers; Renato Tapia en Kevin Diks gingen in de fout: “Uiteindelijk is het zuur dat je door twee persoonlijke fouten twee goals weggeeft, je doet jezelf zo tekort.” De coach erkende vervolgens dat Diks zijn niveau nog niet heeft gehaald bij Feyenoord.

Dries Mertens pakt het cadeautje van Kevin Diks uit ?????? Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 26 september 2017

“Je moet onder druk keuzes maken, dat is het moeilijkste in het topvoetbal. Dat geldt niet alleen voor hem, maar voor iedereen. Kevin wilde de bal terugspelen, maar je zag al meteen dat het geen goede pass was. Het is moeilijk om dat soort momenten eruit te krijgen bij Diks”, aldus Van Bronckhorst.

De oefenmeester zou Tapia niet hebben opgesteld als Jan-Arie van der Heijden fit was geweest. De linkspoot haakte in de warming-up af met kuitproblemen. “Ik denk wel dat het ernstig is. Hij kreeg bij een sprint ineens last van zijn kuit. Het is zuur dat hij niet kon spelen. We moeten de diagnose nu afwachten, maar het ziet er niet positief uit”, aldus Van Bronckhorst, die eraan toevoegde dat Michiel Kramer waarschijnlijk snel weer terug is.