Babel trefzeker voor winnend Besiktas; FC Porto vernedert AS Monaco

Besiktas heeft dinsdagavond ook de tweede groepswedstrijd in de Champions League gewonnen. De Turkse landskampioen, waar Ryan Babel een hoofdrol opeiste, was met 2-0 te sterk voor RB Leipzig. In de wedstrijd tussen AS Monaco en FC Porto eiste Vincent Aboubakar met twee treffers een hoofdrol op in de 0-3 zege van de Portugezen.

Besiktas - RB Leipzig 2-0

Besiktas had de eerste groepswedstrijd overtuigd gewonnen op bezoek bij FC Porto (1-3) en begon tegen Leipzig ook goed. Na elf minuten spelen nam de ploeg via Ryan Babel, die tegen Porto ook al trefzeker was geweest, verdiend de voorsprong: 1-0. Voor de Duitsers was Marcel Sabitzer halverwege de eerste helft voor het eerst gevaarlijk, maar de middenvelder zag zijn inzet gekeerd worden door Fabri. Aan het einde van de eerste helft hing een gelijkmaker in de lucht, maar de thuisploeg zocht met een 2-0 voorsprong de kleedkamer op. Op een voorzet met buitenkant rechts van Ricardo Quaresma kopte Talisca de tweede treffer van Besiktas tegen de touwen.

Leipzig, nummer zes in de Bundsliga, ging direct na rust op zoek naar de aansluitingstreffer. Een schot van Emil Forsberg ging echter nipt over de lat en Fabri had een uitstekende redding in huis op een schot van Sabitzer. De Spaanse goalie bleek de grote sta-in-de-weg voor de Duitsers, want een poging van wederom Sabitzer werd door hem gekeerd. Na een uur spelen werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt nadat de verlichting in het Vodafone Park het gedeeltelijk begaf. Na een oponthoud van tien minuten kon de wedstrijd hervat worden in Istanbul. De onderbreking zorgde er wel voor dat het gif uit de wedstrijd was. Leipzig kreeg een minuut voor tijd nog wel dé kans op de 2-1, maar Jean-Kévin Augustin schoot over. Besiktas is na twee wedstrijden koploper in Groep G, Leipzig staat derde.

AS Monaco - FC Porto 0-3

Radamel Falcao zorgde na vier minuten voor het eerste gevaar van de wedstrijd, maar de Colombiaan zag Iker Casillas redding brengen. De eerste helft leverde aanvankelijk weinig kansen op, toch werd er na 31 minuten gescoord. Monaco-doelman Diego Benaglio kon eerst nog redding brengen op een schot van Moussa Marega, maar Aboubakar was er vervolgens als de kippen bij om de 0-1 hard binnen te schieten. Porto kreeg vertrouwen door de voorsprong en kreeg via Marega en Yacine Brahimi nog mogelijkheden op een tweede treffer. Gescoord werd er voor rust echter niet meer.

Porto had na rust ook het overwicht en Marega dwong Benaglio na een uur spelen wederom tot een redding. Aboubakar besliste na 69 minuten spelen de wedstrijd. De spits uit Kameroen was het eindstation na een snelle counter van zijn ploeg: 0-2. De regerend Franse landskampioen slaagde er in de slotfase van de wedstrijd niet meer in om gevaarlijk te worden en de wedstrijd zo nog spannend te maken. Porto wist nog wel een keer te scoren. Miquel Layún nam de derde treffer voor zijn rekening en bepaalde daarmee de eindstand op 0-3. Het betekende de eerste drie punten voor de Portugezen, waar Monaco na twee wedstrijden op één punt staat.