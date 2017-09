Liverpool blijft in Rusland steken op gelijkspel; Ben Yedder pijnigt Slovenen

Liverpool heeft op bezoek bij Spartak Moskou twee dure punten laten liggen. De ploeg van Jürgen Klopp was de gehele wedstrijd de betere partij, maar moest uiteindelijk toch genoegen nemen met een puntendeling: 1-1. Sevilla was dankzij drie goals van Wissam Ben Yedder in eigen huis veel te sterk voor NK Maribor: 3-0. Door de simpele zege gaan de Spanjaarden in groep E aan de leiding met vier punten uit twee wedstrijden.

Spartak Moskou - Liverpool 1-1

Bij de thuisploeg ontbrak Quincy Promes in de wedstrijdselectie en Georginio Wijnaldum begon op de bank bij Liverpool. De middenvelder zag zijn ploeg de eerste mogelijkheid krijgen, maar een kopbal van Roberto Firmino trof geen doel. Spartak nam na 23 minuten de voorsprong. Een vrije trap van Fernando was Loris Karius te machtig: 1-0. Twee minuten later dacht Sadio Mané al weer de gelijkmaker te kunnen aantekenen, maar de Senegalees werd teruggefloten vanwege buitenspel. Na 31 minuten was de stand alsnog 1-1. Philippe Coutinho zette een één-twee op met Mané en de Braziliaan schoot vervolgens geplaatst raak. The Reds waren op slag van rust nog dichtbij de voorsprong, alleen Mané kon zijn schoen niet goed tegen de bal krijgen.

Coutinho zorgde voor het eerste gevaar na rust. Zijn vrije trap was een prooi voor Spartak-doelman Artem Rebrov. Mohamed Salah werd bijna gevaarlijk, maar een pass van Mané kwam net niet aan. Een kwartier voor tijd kwam Wijnaldum als vervanger van Emre Can in het veld. Met de Nederlander op het veld ging Liverpool in de slotfase op zoek naar de overwinning. Een schot van invaller Daniel Sturridge ging net naast en ook een volley van zijn voet trof geen doel. In de zesde minuut van de blessuretijd viel bijna nog de winnende treffer voor de gasten, maar de ingevallen doelman Alexander Selikhov redde uitstekend en hield daarmee beide ploegen op 1-1. Liverpool staat na twee wedstrijden op twee punten en is daarmee tweede in Groep E, Spartak Moskou verzamelde ook twee punten en staat derde.

Sevilla – NK Maribor 3-0

De Spaanse subtopper had geen kind aan de Sloveense opponent en het was Ben Yedder die de thuisploeg een gemakkelijke avond bezorgde. Joaquín Correa dribbelde halverwege de eerste helft heerlijk door de defensie van Maribor heen, waarna de Argentijnse middenvelder Ben Yedder succesvol in stelling bracht: 1-0. De Fransman deed tien minuten later weer van zich spreken: Franco Vazquez zag de loopactie van de aanvaller, leverde een perfecte pass af, waarna Ben Yedder de voordelige marge kon verdubbelen.

In de tweede helft kon Maribor wederom niets inbrengen tegen het spel van Sevilla. De thuisploeg bleef drukken en op goals jagen, maar keeper Jasmin Handanovic kon voorkomen dat de tragedie voor de Slovenen nog groter werd. Na kansen voor onder anderen Jesús Navas mocht Ben Yedder ook voor het slotakkoord zorgen: de aanvaller mocht vanaf elf meter aanleggen en faalde niet tegenover Handanovic: 0-3. Vervolgens kon de malaise nog vele malen groter worden voor Maribor, maar Ben Yedder en consorten konden niet meer tot scoren komen.