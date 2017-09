Jubilaris Ronaldo bezorgt Bosz tweede domper; Kane dendert door

Real Madrid heeft op bezoek bij Borussia Dortmund drie belangrijke punten gepakt. De Spaanse grootmacht had bij tijd en wijle moeite met het spel van de ploeg van Peter Bosz, maar kon uiteindelijk zegevieren na goals van Gareth Bale en Cristiano Ronaldo, die zijn 400ste wedstrijd namens Real speelde: 1-3. Boy Waterman kon namens APOEL Nicosia niet voorkomen dat Harry Kane wederom op schot was: 0-3. Real en Tottenham hebben in groep H nu beide zes punten uit twee wedstrijden.

Borussia Dortmund – Real Madrid 1-3

De eerste grote kans was voor de Koninklijke: Dani Carvajal kon na tien minuten een schot binnen het strafschopgebied lossen, maar Roman Bürki pareerde knap. Vlak daarna was het Dortmund met een gigantische mogelijkheid: Andriy Yarmolenko leek na een heerlijke aanval te gaan scoren, maar via Keylor Navas en de handen van Sergio Ramos werd een doelpunt voorkomen. De spelers van Dortmund claimden een penalty, maar scheidsrechter Björn Kuipers oordeelde anders. Even later was het weer Real met een grote kans en ditmaal was het wel raak: Carvajal zag Bale vrijlopen, verrichtte een loepzuivere pass naar de Welshman, die het leer sierlijk naar de bovenhoek stuurde.

Vlak voor de onderbreking hadden Ronaldo en Ramos de kans om de marge te verdubbelen, maar beiden mikten net naast de paal. Na de pauze leek Real op rozen te zitten na een goal van Ronaldo: de Portugees rondde een snelle aanval en een puike voorzet van Bale knap af. Vier minuten later maakte Pierre-Emerick Aubameyang alweer de aansluitingstreffer, door een voorzet van Gonzalo Castro op waarde te schatten. Tien minuten voor tijd besliste Ronaldo het duel door te profiteren van de vrijheid achterin bij Dortmund een goede pass van Luka Modric te bekronen met een heerlijke knal: 1-3.

APOEL Nicosia – Tottenham Hotspur 0-3

Tottenham had in de eerste helft veel balbezit, maar kon nauwelijks voor groot doelgevaar zorgen. Heung-Min Son was na een kwartier spelen nog het dichtst bij de openingstreffer, maar de kopbal van de Zuid-Koreaan miste precisie. APOEL maakte vervolgens aansprak op de voorsprong, maar een knal van Igor de Camargo spatte uiteen op het aluminium, terwijl Carlão net naast het doel kopte. Vlak voor rust konden de bezoekers echter juichen: Toby Alderweireld gaf een strakke pass van dertig meter over de grond, waarna Kane, die net geen buitenspel stond, Waterman verschalkte.

Een kwartier na rust besliste de Engelsman het duel door te profiteren van de slecht georganiseerde defensie van de Cyprioten. Terwijl de verdedigers van APOEL louter naar de bal keken, liet Kane zich terugzakken op de zestien, controleerde de lastige pass en mikte de bal precies in de hoek. De spits wilde echter meer en promoveerde halverwege de tweede helft een voorzet van Kevin Trippier tot doelpunt: 0-3. Een kwartier voor tijd kwam er een eind aan de scoringsdrift van Kane, aangezien hij naar de kant werd gehaald door Mauricio Pochettino.