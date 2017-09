Manchester City stuurt Shakhtar met nederlaag op zak naar Rotterdam

Manchester City heeft na de overwinning op Feyenoord ook van Shakhtar Donetsk gewonnen in de Champions League. Voor eigen publiek zegevierde de ploeg van Josep Guardiola met 2-0, dankzij een fraai doelpunt van Kevin De Bruyne en een late treffer van Raheem Sterling. De eerstvolgende wedstrijd voor Shakhtar in het miljardenbal is het uitduel met Feyenoord op 17 oktober.

De ruststand in het Etihad Stadium was 0-0 en dat was gezien het spelbeeld geen verrassing. De beste kansen waren voor Manchester City, maar over het geheel was het een evenwichtig eerste bedrijf. In de openingsfase stond Manchester City nog toe dat Shakhtar veel aan de bal was. De thuisploeg speelde niet zo aanvallend als in de afgelopen weken en de bezoekers toonden zich dreigend via Fred en Facundo Ferreyra. Gaandeweg de eerste helft kwam Manchester City meer in het eigen spel, al verloor het de slag op het middenveld.

Bernard speelde op dat gebied een belangrijke rol voor Shakhtar. Hij oogde dominant in de as van het veld en inspireerde counteraanvallen van Shakhtar. Na een halfuur ontstond echter een goede kans voor De Bruyne na een afgemeten pass van Gabriel Jesus. Op snelheid kreeg De Bruyne zijn schot niet tussen de palen. Fabian Delph vond enkele minuten voor rust de opgestoomde Leroy Sané, die het strafschopgebied binnendrong vanaf de flank en de onderhoek uitzocht. De bal zeilde echter net naast de verkeerde kant van de paal. City had het tempo wat teruggeschroefd in de slotfase van de eerste helft.

Na rust was het echter gauw 1-0: De Bruyne werd bediend door David Silva en vuurde een prachtig schot af richting de bovenhoek. Doelman Andriy Pyatov kon alleen maar toekijken. De keeper had wel een antwoord op een halve volley van Agüero en eiste achttien minuten voor tijd een hoofdrol op door een penalty te keren. Kort nadat Sterling een gouden kans miste, kreeg Manchester City een strafschop voor een overtreding van Ivan Ordets op Leroy Sané. Pyatov gokte echter correct in welke hoek Agüero zou schieten en daardoor leek het bij 1-0 te blijven. Sterling bepaalde echter anders in de slotminuten: 2-0.