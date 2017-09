Feyenoord incasseert ook dreun in tweede Europese wedstrijd

Feyenoord heeft ook de tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League verloren. De kampioen van Nederland speelde aanzienlijk beter dan in het duel met Manchester City, maar kreeg er weinig voor terug: 3-1. Bij een stand van 2-0 misten de Rotterdammers via Jens Toornstra een strafschop, maar Sofyan Amrabat zorgde er in blessuretijd toch voor dat Feyenoord het eerste Europese doelpunt van het seizoen maakte.

In tegenstelling tot in de wedstrijd tegen Manchester City koos Giovanni van Bronckhorst voor een tweemansvoorhoede. Jean-Paul Boëtius en Steven Berghuis moesten in Stadio San Paolo voor het gevaar van Feyenoord zorgen; Michiel Kramer was met een liesblessure afgehaakt en zat op de tribune. Op het laatste moment kreeg Feyenoord nog een andere tegenvaller te verwerken: Jan-Arie van der Heijden raakte geblesseerd tijdens de warming-up en werd vervangen door Renato Tapia. De aspiraties van Feyenoord hielden slechts enkele minuten stand, want opnieuw kwamen de Rotterdammers razendsnel op achterstand.

Lorenzo Insigne troefde Amrabat af op het middenveld, stoomde richting het doel van Brad Jones en mikte buiten het strafschopgebied in de linkerhoek. Jones zat nog aan de bal, maar kon het lage schot van Insigne niet uit zijn doel houden. Daarna volgde desondanks een betere fase van Feyenoord, waarin de bezoekers wat grip op de wedstrijd probeerden te krijgen. Feyenoord wilde de bal in de ploeg houden en slaagde daar ook vaak in. In de eerste helft had de Eredivisionist zelfs meer balbezit dan Napoli, maar dat leidde vooral tot speldenprikjes. Een schot van Boëtius was een eenvoudige prooi voor José Manuel Reina; Berghuis schoot naast uit een vrije trap.

De slotfase van de eerste helft was voor Napoli. Jones redde met wat moeite op een schot van Insigne en moest vervolgens ingrijpen toen José Callejón op hem afkwam. Na een uithaal van Marek Hamsik scheerde de bal maar net langs het doel, waardoor het voor rust bij 1-0 bleef. Het duurde na de onderbreking echter niet lang voordat Napoli de marge uitbreidde. Kevin Diks wilde Tapia aanspelen, maar leverde de bal in bij Dries Mertens die simpel Jones passeerde. Feyenoord kreeg een uitgelezen kans om de spanning vervolgens terug te brengen, maar ook dat lukte niet.

Steven Berghuis werd in het strafschopgebied getorpedeerd door Faouzi Ghoulam en arbiter William Collum wees naar de stip. Jens Toornstra zag zijn penalty gekeerd worden door Reina en even later was het aan de andere kant wel raak. José Callejón werd in het strafschopgebied gevonden door Mertens en plaatste de bal in de verre hoek, buiten bereik van Jones. Feyenoord was nog eens dicht bij een doelpunt, maar een schot van Amrabat werd via Tonny Vilhena gepareerd door Reina. Dertien minuten voor tijd maakte Sven van Beek na ruim een jaar zijn rentree bij Feyenoord. Een laat doelpunt van Amrabat van dichtbij betekende de eindstand.