Azpilicueta treurt: ‘Maar natuurlijk is het beter dat hij morgen niet meedoet’

César Azpilicueta weigert Chelsea te beschouwen als favoriet voor de Champions League dit seizoen. De Spaans international vindt dat andere clubs meer ervaring en kwaliteit hebben om het miljardenbal naar zich toe te trekken. De vleugelverdediger schaart Atlético Madrid, woensdagavond de tegenstander van Chelsea, zeker onder de kanshebbers.

"Het is lastig om ons momenteel als favoriet te zien, zeker in de grootste competitie van Europa", wordt Azpilicueta door verschillende media geciteerd. "We zijn recentelijk een keer kampioen geworden (2012, red.) en hebben in 2014 de halve finale bereikt, toen Atlético Madrid ons versloeg. Het is te vroeg om ons als favoriet te bestempelen. Ik zie Atlético wél als kanshebber om de Champions League te winnen."

"Ze hebben de afgelopen jaren de finale vaak gehaald en hebben een team dat tot het einde toe vecht", vervolgt Azpilicueta. "Ze spelen al heel lang samen onder dezelfde manager (Diego Simeone, red.). Ze weten hoe ze willen voetballen en maken steeds progressie, dus ze zijn zeker kanshebber, natuurlijk", aldus de verdediger, die baalt van het vertrek van Diego Costa naar de tegenstander van woensdag.

"Diego is naar een nieuwe club gegaan en wij moeten daar gewoon mee omgaan. We moeten het nu zonder hem stellen. Natuurlijk is het beter voor ons dat Diego morgen niet speelt. Ik heb twee jaar met hem samengespeeld, we zijn teamgenoten bij Spanje: hij is een topspits. Hij werd vaak ondergewaardeerd, maar ik prijs mezelf gelukkig dat ik met hem heb samengespeeld. Ik wens hem veel succes."