Ajax Onder-19 overtuigt in eerste Youth League-wedstrijd

Ajax Onder-19 is de Youth League dinsdagavond overtuigend begonnen. De ploeg van trainer John Heitinga was op bezoek bij Hammarby met 0-4 te sterk. Het hoogtepunt van de wedstrijd was het doelpunt van Ché Nunnely.

Na een slordig begin van beide ploegen was de eerste kans voor de thuisploeg. Issam El Maach kon een schot echter eenvoudig pareren. Ook de tweede mogelijkheid van de wedstrijd was voor Hammarby. Een schot van Bengtsoon ging hard over. Naarmate de eerste helft vorderde werd Ajax gevaarlijker. Kaj Sierhuis kreeg de bal voor zijn voeten, maar zijn poging ging naast. De spits werd vervolgens bediend door een voorzet van Nunnely, via de stuit ging de bal over. Ook de derde kans was niet aan Sierhuis besteed. Uit een hoekschop schoot hij de bal met een volley op doel en de doelman van Hammarby stond op de goede plek om zijn inzet te stoppen. Met een 0-0 stand zochten beide ploegen de kleedkamer op.

Direct na rust kon Ajax het overwicht uitdrukken in een doelpunt. Jurgen Ekkelenkamp was attent nadat de doelman van Hammarby in eerste instantie redding bracht en kon de rebound binnen schieten: 0-1. Twee minuten later was het voor de tweede keer raak en het doelpunt kwam wederom op naam van Ekkelenkamp. De middenvelder ontving de bal in het strafschopgebied en verschalkte de doelman met een lobje. Twintig minuten voor tijd besliste Nunnely de wedstrijd. De buitenspeler zette vanaf de rechterflank zijn actie in, dribbelde naar binnen en schoot met zijn linkervoet de bal stijf in de kruising: 0-3. In de laatste minuut van de wedstrijd bepaalde Ryan Gravenberch de eindstand op 0-4. Met een gemikt schot liet hij de doelman kansloos.