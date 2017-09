Conte steekt loftrompet: ‘We hebben het over twee geweldige spelers’

Chelsea gaat woensdagavond op bezoek bij Atlético Madrid in de tweede wedstrijd van de groepsfase van de Champions League. Antonio Conte houdt twee spelers in het bijzonder in de gaten bij de Spanjaarden: Saúl Níguez en Koke. The Blues waren in de eerste wedstrijd met 6-0 te sterk voor FK Qarabag en Atletico speelde met 1-1 gelijk tegen AS Roma.

“We hebben het over twee geweldige spelers. Saúl is een jonge speler, maar hij heeft een mooi potentieel op een topspeler te worden”, tekenen Engelse media op uit de mond van Conte. “Koke heeft veel ervaring, wat belangrijk is voor dit team. Ik ken Saúl heel goed en hij is een heel belangrijke speler voor Atlético. Ik geniet van hem en hij is een hele goede middenvelder.”

Conte kan weer beschikken over David Luiz. De Braziliaan liep eerder deze maand tegen Arsenal een polsblessure op, maar inmiddels is hij weer fit. “David is een belangrijke speler voor ons, hij is een speler die zich altijd dienend opstelt en is altijd beschikbaar. Dit type blessure weerhoudt hem niet om morgen te spelen.”