Xhaka legt recordaankoop doelstelling op: ‘Dan ben ik pas echt tevreden’

Arsenal wist maandagavond ook zijn derde thuiswedstrijd dit seizoen in de Premier League te winnen. Het team van Arsène Wenger speelde niet bijster goed tegen West Bromwich Albion, maar had uiteindelijk aan een dubbelslag van Alexandre Lacazette genoeg om de zege veilig te stellen (2-0). Granit Xhaka is onder de indruk van de Franse spits, maar wil graag meer zien van de recordaankoop.

"Hij is een hele belangrijke speler voor ons", aldus de Zwitserse middenvelder op de clubsite van the Gunners over Lacazette, die in zes competitiewedstrijden vier keer het net heeft gevonden. "We kennen zijn kwaliteiten en je kan zien dat hij heel koelbloedig is bij het afwerken. Nu moet hij dat ook in uitwedstrijden doen; dan ben ik pas echt tevreden."

"Ik denk dat de wedstrijd tegen Chelsea (0-0, red.) goed was voor ons moraal en en veel zelfvertrouwen gaf", vervolgt Xhaka. "We hebben goed gepresteerd tegen West Bromwich en hebben weer de nul gehouden, wat heel belangrijk voor ons is. Thuis zijn we één kracht, samen met de fans, je hebt dat in het verleden kunnen zien. We zijn blij dat we thuis gewonnen hebben, maar we moeten nu ook gaan zorgen dat we uit gaan winnen."