Sergio Agüero wil indrukwekkende prestaties van Robin van Persie verbeteren

Manchester City verloor dit seizoen nog geen competitieduel en gaat gedeeld aan kop in de Premier League, samen met stadsgenoot Manchester United, met zestien punten. Opponent Chelsea ging op de eerste speeldag onderuit tegen Burnley, maar verzamelde daarna dertien punten uit vijf duels. Opta blikt vooruit op de krachtmeting op Stamford Bridge, zaterdagavond vanaf 18.30 uur.

O Chelsea verloor slechts een van de laatste zeven Premier League-wedstrijden op Stamford Bridge tegen Manchester City: vier zeges, twee remises. De 0-3 nederlaag tegen the Citizens in april 2016 was maar een van de zes keren dat Chelsea in de Premier League thuis met een marge van drie verloor.

O Manchester City verloor afgelopen seizoen in de Premier League zowel thuis als uit van Chelsea. De Londenaren waren de enige club die het team van Josep Guardiola in 2016/17 tweemaal versloegen.

O Josep Guardiola verloor in zijn trainersloopbaan slechts eenmaal eerder driemaal op rij van een tegenstander. Dat was tussen april 2012 en 2014, tegen Real Madrid: een nederlaag in LaLiga en twee nederlagen in de Champions League.

O Josep Guardiola ontmoette Chelsea zeven keer in zijn trainersloopbaan en won nog nooit: vier remises, drie nederlagen. Een van die remises was de finale van de Europese Super Cup van 2013 waarin ‘zijn’ Bayern München na penalty’s te sterk was voor Chelsea (5-4, 2-2).

O Slechts drie andere clubs slaagden erin om ook ongeslagen te blijven tegen Josep Guardiola: Everton (vier duels), Celtic (twee duels) en Tottenham Hotspur (twee duels).

O Manchester City maakte tot dusver dit seizoen 21 treffers in de Premier League, na zes speeldagen. Alleen Newcastle United 22, 1994/95) en Manchester United (22, 2011/12) waren in het verleden trefzekerder na zes competitieduels, maar beide clubs slaagden er niet in om de landstitel te veroveren.

O Alleen Robin van Persie (zes) maakte meer Premier League-doelpunten op Stamford Bridge, als opponent, dan Sergio Agüero (vijf, evenveel als Craig Bellamy).

O Eden Hazard was in zijn laatste vijf Premier League-wedstrijden tegen Manchester City bij vijf doelpunten betrokken: twee assists, drie treffers.

O Sergio Agüero heeft nu al in acht opeenvolgende uitduels in de Premier League gescoord. Het record staat op naam van Robin van Persie, negen uitwedstrijden tussen december 2010 en mei 2011.

O Álvaro Morata maakte zes doelpunten in zijn eerste zes Premier League-duels. Niemand maakte meer doelpunten in zijn eerste zeven Premier League-wedstrijden dan Mick Quinn: tien treffers (Diego Costa negen treffers).