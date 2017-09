Update: Kramer haakt met blessureleed af voor duel met Napoli

Giovanni van Bronckhorst heeft gesleuteld aan zijn opstelling voor de wedstrijd tegen Napoli in de Champions League. De afgelopen wedstrijden deed Michiel Kramer dienst als vervanger van Nicolai Jörgensen, maar dinsdagavond zit de fitte aanvaller op de tribune: hij hoort niet bij de wedstrijdselectie. Jean-Paul Boëtius en Steven Berghuis vormen de tweemansvoorhoede.

Van Bronckhorst kiest voor een 4-4-2-formatie met Brad Jones als keeper. De geblesseerde Eric Botteghin wordt in het centrum van de verdediging vervangen door Jeremiah St. Juste; de overige verdedigers zijn Kevin Diks, Jan-Arie van der Heijden en Ridgeciano Haps. Het middenveld wordt gevormd door Sofyan Amrabat, Karim El Ahmadi, Tonny Vilhena en Jens Toornstra als aanvallende middenvelder.

Berghuis en Boëtius moeten in aanvallend opzicht voor het gevaar gaan zorgen bij Feyenoord. In de verloren wedstrijd tegen Manchester City (0-4) koos Van Bronckhorst nog voor Kramer als centrumspits, met Boëtius en Berghuis op de flanken. De afgelopen weken kreeg Kramer te maken met veel kritiek en ook zijn trainer geeft hem dinsdagavond dus niet het vertrouwen.

De keuze om Michiel Kramer niet op te nemen in de selectie voor het duel met Napoli, was is genomen om sportieve redenen. Giovanni van Bronckhorst legt kort voor de wedstrijd bij Veronica uit dat de spits van Feyenoord niet fit is. "Hij heeft last van zijn lies. Hij heeft gisteren wel getraind, maar heeft de training niet af kunnen maken", aldus de trainer. "Daarom is hij niet beschikbaar. Anders had hij wel op de bank gezeten."