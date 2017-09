‘Chelsea biedt hoogste salaris van Premier League aan tijdens gesprekken’

Eden Hazard kan de best betaalde speler in de Premier League worden. Chelsea is ervan overtuigd dat de Belgische vleugelaanvaller een nieuw contract gaat tekenen bij de club, meldt the Sun dinsdagavond. De huidige verbintenis van de 26-jarige Hazard loopt nog door tot de zomer van 2020.

Er ligt voor Hazard een contract met een weeksalaris van ruim 340.000 euro te wachten en daarmee passeert hij Manchester United-middenvelder Paul Pogba als grootverdiener in Engeland. Momenteel moet de 78-voudig Belgisch international nog genoegen nemen met een weekloon van 250.000 euro. Real Madrid zou interesse hebben in de sterspeler van the Blues, maar met het nieuwe contract willen de Londenaren hun speler verleiden om te blijven.

Hazard is nog maar kort hersteld van een gebroken enkel, die hem maanden aan de kant hield. Op 9 september, tijdens de 2-1 zege op Leicester City, maakte hij zijn rentree in het eerste elftal van Chelsea en daarvoor was hij al in actie gekomen voor de nationale ploeg van België. In de EFL Cup-wedstrijd tegen Nottingham Forrest (5-1 zege), gaf Hazard zijn eerste twee assists; scoren deed hij dit seizoen nog niet.