De Dijk twijfelt: ‘Wij denken dat we Ajax op kunstgras beter kunnen bestrijden’

Dat de bekerwedstrijd tussen ASV De Dijk en Ajax niet op het veld van de thuisspelende ploeg wordt afgewerkt is al een feit, maar waar er wel gespeeld gaat worden is nog niet duidelijk. De Dijk heeft twee locaties op het oog: het Olympisch Stadion en het Kas Stadion van FC Volendam.

De politie laat de wedstrijd niet op de thuisbasis van De Dijk spelen vanwege de veiligheid. De club uit de Tweede Divisie heeft begrip voor de beslissing, want er is geen plek voor alle toeschouwers. Het bestuur van de club uit Amsterdam-Noord heeft bij de KNVB al aangeven dat het Olympisch Stadion een optie is, zo laat voorzitter Ton Langelaar weten bij NH Spitstijd: “Maar we hebben ook meteen contact gezocht met FC Volendam, omdat daar kunstgras ligt, en wij denken dat we ze daar beter op kunnen bestrijden.”

De optie om in Volendam te gaan voetballen wordt echter niet gesteund door de hele vereniging. “Wij vinden als bestuur dat we als Amsterdamse club tegen een Amsterdamse club het eigenlijk moeten doen in het prachtige Olympisch Stadion.” Aan het einde van de week moet het bekend zijn waar de wedstrijd in de tweede ronde van de KNVB Beker op 25 oktober wordt afgewerkt.