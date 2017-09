Tien feiten in aanloop naar Sporting Portugal - Barcelona

Sporting Portugal startte de Champions League twee weken geleden met een 2-3 zege bij Olympiacos. Barcelona, dat woensdagavond op bezoek gaat in Lissabon, boekte een overtuigende zege op Juventus, de verliezend finalist van afgelopen seizoen. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Estádio José Alvalade, woensdagavond vanaf 20.45 uur.

O De enige confrontatie tussen Sporting Portugal en Barcelona in de Champions League dateert van 2008/09. Toen wonnen de Catalanen beide duels, met onder meer een 5-2 overwinning in Lissabon.

O Sporting Portugal won niet een van de zes wedstrijden tegen een Spaanse club in de Champions League: een remise, vijf nederlagen en achttien tegengoals. Barcelona daarentegen verloor niet een van de negen Champions League-wedstrijden tegen een Portugese club: zeven overwinningen, twee remises.

O Sporting Portugal, dat de eerste groepswedstrijd tegen Olympiacos met 2-3 won, won nog nooit de eerste twee wedstrijden van een Champions League-seizoen.

O Sporting Portugal bereikte slechts eenmaal de knock out-fase van de Champions League, in zijn zeven voorgaande deelnames: 2008/09.

O Barcelona bereikte slechts eenmaal de halve finales van de Champions League, in de laatste vier seizoenen. In de zes seizoenen daarvoor schaarden de Catalanen zich elke keer bij de laatste vier.

O Sporting Portugal hield in slechts een van de laatste vijftien Champions League-duels de nul. Dat was in september 2016, tegen Legia Warschau (2-0).

O Lionel Messi maakte tot dusver 96 goals in de Champions League; alleen Cristiano Ronaldo (107) maakte er meer. Twaalf van zijn laatste dertien treffers in deze competitie werden in de groepsfase gemaakt.

O Sporting Portugal is voor Seydou Doumbia de derde werkgever waarmee hij in de Champions League uitkomt, na CSKA Moskou en FC Basel. Met 15 goals is hij de op een na meest trefzekere Ivoriaan in het toernooi: Didier Drogba leidt de dans, met 44 treffers.

O Barcelona won veertien van de laatste zeventien groepswedstrijden in de Champions League: twee remises, een nederlaag. De Catalanen kwamen in 44 van de laatste 45 groepswedstrijden tot scoren, behalve tegen Benfica in december 2012: 0-0.

O Barcelona verloor liefst vier van de laatste zes uitwedstrijden in de Champions League (twee overwinningen). Dat was evenveel als de vijftien voorgaande uitduels in het toernooi.