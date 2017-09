‘Jones staat er verder alleen voor, dat is helaas het leven van een keeper’

Brad Jones hoopt zich dinsdagavond tegen Napoli te herpakken. De doelman van Feyenoord staat bekend als betrouwbaar, maar ging zaterdagavond tegen NAC Breda (0-2) gruwelijk de fout in bij het tweede doelpunt. Jones raakte de bal plots kwijt aan Thomas Enevoldsen, die de eindstand bepaalde. AZ-doelman Marco Bizot leeft mee met zijn collega.

Zondag neemt AZ het op tegen Feyenoord. Voor de camera van De Telegraaf zegt Bizot dat het vooral belangrijk is dat Jones er niet te lang mee blijft zitten. "Ze stonden met 0-1 achter, waardoor hij misschien wat meer risico moest nemen", verklaart de sluitpost. "Zonde, maar die dingen gebeuren. Je kunt er kort en lang over praten, maar het is jammer voor zo'n jongen. Het belangrijkste is dat hij het daarna weer oppakt."

Jones is volgens Bizot oud en volwassen genoeg om dat te doen. "Hij heeft de keeperstrainer en natuurlijk familie en vrienden achter zich, maar voor de rest staat hij er wel alleen voor. Dat is helaas het leven van een keeper", geeft Bizot aan. Dinsdag tegen Napoli staat Jones 'gewoon' weer onder de lat. "Natuurlijk, hij zal er weer staan vanavond. Ongeacht hoe het afloopt vanavond zal hij gewoon doorgaan."