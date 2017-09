APOEL levert megastunt na 10-0 nederlaag; Gerrard gaat onderuit

APOEL Nicosia Onder-19 heeft dinsdag voor een daverende verrassing gezorgd in de UEFA Youth League. Na een 10-0 nederlaag tegen Real Madrid in de eerste groepswedstrijd verrasten de Cyprioten vriend en vijand met een 1-0 overwinning op Tottenham Hotspur. Steven Gerrard had minder succes: zijn Liverpool Onder-19 ging met 2-1 onderuit bij Spartak Moskou.

Constantinos Karayiannis werd de matchwinner op Cyprus, door halverwege de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd te maken. In dezelfde groep was Borussia Dortmund in een spektakelstuk met 5-3 te sterk voor Real Madrid en daardoor hebben alle ploegen na twee wedstrijden drie punten verzameld. Alexander Isak, die dit seizoen al een competitieduel meedeed in de A-ploeg, bepaalde de eindstand.

Gerrard incasseerde met Liverpool een nederlaag in Rusland. Adam Lewis had Liverpool nog op voorsprong gezet, maar Spartak boog de wedstrijd om via een dubbelslag van Aleksandr Rudenko. In de eerste groepswedstrijd wonnen de talenten van Liverpool nog met 4-0 van Sevilla. Dat was de vuurdoop van Gerrard als trainer in Europees verband.