Dinsdag, 26 September 2017

Man United komt terug met bod van honderd miljoen

Leicester City gaat in beroep bij de FIFA over het afketsen van de transfer van Adrien Silva. The Foxes waren net iets te laat met het aantrekken van de middenvelder van Sporting Portugal. (Daily Telegraph)

Newcastle United wil met Rafael Benítez in gesprek over een nieuw contract. De club hoopt zo dat de relatie tussen de trainer en voorzitter Mike Ashley verbetert. (The Times)

Manchester United keert volgend jaar terug voor Antoine Griezmann. The Red Devils willen honderd miljoen euro betalen voor de aanvaller van Atlético Madrid. (ESPN) willen honderd miljoen euro betalen voor de aanvaller van Atlético Madrid.

Tottenham Hotspur komt door aanhoudende voetproblemen bij Mousa Dembélé weer uit bij Ross Barkley. The Spurs willen zich in de winter met 34 miljoen euro melden bij Everton. (ESPN)

Fran Merida keert mogelijk terug op de Engelse velden. De middenvelder van Osasuna, die eerder voor Arsenal speelde, is in beeld bij Leeds United. (The Sun)