Emery grijpt in na vete: ‘Ik heb ze verteld hoe we het gaan doen’

Unai Emery heeft ingegrepen na de openlijke vete tussen Neymar en Edinson Cavani. De twee aanvallers van Paris Saint-Germain kregen het anderhalve week geleden tijdens de wedstrijd tegen Olympique Lyon (2-0 winst) met elkaar aan de stok over wie plaats mocht nemen achter de bal bij een vrije trap en een strafschop. Emery heeft met beide aanvallers gesproken over de situatie.

Woensdag neemt PSG het op tegen Bayern München in de Champions League en Emery hoopt dat zijn pupillen dan beter met elkaar omgaan. "We hebben veel spelers die een strafschop kunnen en willen nemen", legt de oefenmeester dinsdag uit tijdens de persconferentie voor het duel. "Edinson en Neymar zijn er klaar voor. We zullen genoeg penalty's krijgen en daar gaan ze allebei van profiteren. Ik heb ze beiden gesproken en verteld hoe we het vanaf nu gaan doen."

In de eerste groepswedstrijd was PSG met liefst 0-5 te sterk voor Celtic. Emery heeft gemerkt dat andere grootmachten in Europa sinds kort anders naar PSG kijken. "Ik heb ook aan de andere kant gestaan en wedstrijden meegemaakt tegen de grootste ploegen van Europa met 's werelds beste spelers. Wij hebben een belangrijke stap gezet en we zijn een van die ploegen geworden. We hebben nu serieuzere sportieve rivalen. Andere clubs merken dat wij serieus zijn."

Verder laat Emery weten dat Neymar weer fit is. De Braziliaan liet de competitiewedstrijd bij Montpellier (0-0) zaterdag aan zich voorbijgaan vanwege een teenblessure. Ángel Di María, die al sinds de interlandperiode aan de kant staat met blessureleed, lijkt ook klaar voor zijn rentree. Alleen Javier Pastore is absent vanwege een spierblessure. "Hij is aan de betere hand. We hopen dat hij zo snel mogelijk weer inzetbaar is.