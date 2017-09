Vijftien feiten in aanloop naar Paris Saint-Germain - Bayern München

Paris Saint-Germain startte het nieuwe Champions League-seizoen met een klinkende 0-5 overwinning bij Celtic. Bayern München, de eerstvolgende tegenstander, zegevierde tegelijkertijd met 3-0 over Anderlecht. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Parc des Princes, woensdagavond vanaf 20.45 uur.

O Bayern München heeft elk van zijn drie uitwedstrijden tegen Paris Saint-Germain verloren, kreeg daarin zes tegendoelpunten om de oren en kwam zelf maar eenmaal tot scoren. Al deze ontmoetingen vonden in de groepsfase van de Champions League plaats.

O Het is tegelijkertijd de slechtste uitreeks van Bayern München tegen een bepaalde tegenstander in een Europese competitie.

O Niet een van de zes Champions League-wedstrijden tussen Paris Saint-Germain en Bayern München eindigde in een gelijkspel: vier zeges voor PSG, twee zeges voor Bayern.

O Paris Saint-Germain verloor 1 van de laatste 43 thuisduels in een Europese competitie: 27 zeges, 15 remises. De nederlaag was in april 2015, in de kwartfinales van de Champions League tegen Barcelona: 1-3.

O Paris Saint-Germain kwam in slechts 1 van de laatste 29 Europese duels in het Parc des Princes niet tot scoren. Dat was tegen Real Madrid (0-0), in oktober 2015.

O Bayern Munchen neemt voor de 20e keer in de laatste 21 seizoenen deel aan de Champions League; de Zuid-Duitsers ontbraken alleen in 2007/08. De Bundesliga-club schaarde zich in zes van de laatste acht deelnames bij de laatste vier.

O Bayern München heeft 21 van de 26 laatste Champions League-wedstrijden gewonnen (5 nederlagen). De laatste remise dateert van november 2012, 1-1 tegen Valencia.

O Neymar scoorde in elk van zijn twee Champions League-wedstrijden tegen Bayern München, in de halve finales van 2014/15 (drie doelpunten in totaal). De Braziliaan was de voorbije twee Champions League-seizoenen goed voor dertien assists, vier meer dan wie dan ook.

O Bayern München was in de laatste acht uitwedstrijden in de Champions League niet in staat om het eigen doel schoon te houden.

O Edinson Cavani scoorde tienmaal in zijn negen Champions League-duels sinds de start van afgelopen seizoen. De aanvaller is met 22 goals ook de topscorer van Paris Saint-Germain in de Champions League.

O Robert Lewandowski was goed voor 41 treffers in 62 Champions League-duels sinds zijn debuut in deze competitie in 2011/12. In deze periode waren alleen Cristiano Ronaldo (79) en Lionel Messi (59) trefzekerder.

O Carlo Ancelotti staat voor het eerst in Europa tegenover Paris Saint-Germain, zijn voormalig werkgever. Bayern München is alweer zijn zevende werkgever in de Champions League, een record.

O Unai Emery kwam in zijn vijf deelnames aan de Champions League nooit verder dan de laatste zestien.

O Joshua Kimmich was een van vijf spelers die op de eerste speeldag van dit Champions League-seizoen goed was voor een doelpunt en een assist.

O Als Edinson Cavani of Robert Lewandowski scoort, dan wordt hij pas de vijfde speler die in zes opeenvolgende Champions League-duels het net weet te vinden. Daar slaagden tot dusver alleen Ruud van Nistelrooij, Marouane Chamakh, Burak Yilmaz en Cristiano Ronaldo in.