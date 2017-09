ADO weet van niets: ‘1,25 miljoen euro wordt niet ongemerkt overgemaakt’

De Spaanse krant El País pakte dinsdagochtend uit met het verhaal dat Wang Hui, die met zijn bedrijf United Vansen grootaandeelhouder is van ADO Den Haag, betrokken is bij de corruptiezaak rond Ángel Mariá Villar, voormalig voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Wang zou via ADO geld hebben overgemaakt naar de RFEF om een bevoorrechte positie te krijgen, maar vanuit de Hofstad is er met verbazing op de berichtgeving gereageerd.

“Honderd procent onzin. ADO zal nooit op verzoek van derden geld overmaken naar andere rekeningen. Zelfs als Wang dat als eigenaar van ADO via de club zou hebben gedaan, dan hadden wij dat geweten. Een bedrag van 1,25 miljoen euro wordt niet ongemerkt overgemaakt”, laat algemeen directeur Mattijs Manders weten aan Omroep West.

Manders is wel van plan om het met Wang uitgebreider te gaan hebben over het verhaal van El País. De bestuurder vreest een eventueel onderzoek aan de hand van de berichtgeving echter niet: “Wij hebben niets te verbergen, mocht er een onderzoek komen dan zijn ze welkom om alle boeken van ADO in te zien.”