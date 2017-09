Feyenoord Onder-19 toont veerkracht en geeft het goede voorbeeld in Napels

Feyenoord Onder-19 is er dinsdagmiddag op het nippertje in geslaagd om in het kader van de UEFA Youth League gelijk te spelen de leeftijdsgenoten van Napoli. Op de dag dat het vlaggenschip van de Rotterdammers in de Champions League de degens kruist met het eerste van i Partenopei, keek Onder-19 in Napels lange tijd tegen een achterstand aan. In de slotfase werd het dankzij Lutsharel Geertruida echter toch nog 2-2.

Een vroeg hoogtepunt vormde de openingstreffer van Gianluca Gaetano. De middenvelder van de Napolitanen mocht na een kwartier aanleggen voor een corner en krulde de bal op prachtige wijze in één keer in de verre kruising. Feyenoord weerde zich in het restant van de eerste helft kranig, maar kon niet voorkomen dat de achterstand verder opliep. Pio Schiavi knalde op slag van rust een afvallende bal onberispelijk achter Ramón ten Hove.

Tja, dat krijg je ervan als je niemand de tweede paal laat afdekken!😉 Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 26 september 2017

Na de onderbreking ging Feyenoord in de achtervolging en de aansluitingstreffer viel zo’n 25 minuten voor tijd via Daude van der Kust. Na een goede aanval van de Rotterdammers bleef de bal liggen in de zestien, waarna de aanvaller af kon drukken. Met Joël Zwarts in de ploeg zetten de bezoekers vervolgens aan tot een slotoffensief, dat in de slotfase zijn vruchten afwierp. Geertruida stond bij een hoekschop op de goede plek voor de gelijkmaker.