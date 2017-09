Kopzorgen voor Mourinho: ‘Hij heeft geluk dat hij er niet langer uit ligt’

Manchester United neemt het woensdagavond in de Champions League op tegen CSKA Moskou en zal het dan moeten doen zonder Marouane Fellaini. De Belg raakte afgelopen weekend in de wedstrijd tegen Southampton geblesseerd door een overtreding van Shane Long en José Mourinho stelt dat zijn middenvelder nog goed weg is gekomen.

“Wat mij betreft is Craig Pawson een van de beste scheidsrechters in Engeland. Hij floot geweldig. Hij was zo kalm en had alles onder controle en ik denk dat hij het geweldig gedaan heeft”, begint de Portugees tijdens een perspraatje. “Ik kon het naderhand terugkijken op televisie, Craig had geen camera, en hij maakte die beslissing. Fellaini had geluk, het had veel erger kunnen zijn. Maar dit is wel een moment waarop we ook Paul Pogba en Michael Carrick moeten missen.”

“Nu hij er niet bij is, wordt het een moeilijke situatie voor ons. We hebben niet veel oplossingen, maar we proberen ons niet te veel te richten op individuele duels of specifieke delen van het veld. We gaan een team opstellen met kwaliteit, dat in balans is, en we gaan proberen om de wedstrijd te winnen, dat is ons doel.”

Mourinho denkt dat Fellaini niet lang langs de kant zal staan: “Ik verwacht niet dat hij lang uitgeschakeld is en na de wedstrijd tegen Crystal Palace is er weer een interlandonderbreking. En België was, volgens mij, het eerste team dat zich wist te kwalificeren, dus de druk van een speciale, grote wedstrijd is er niet. Hopelijk is hij daarna weer terug.”