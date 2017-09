‘Hij is een goede speler, maar niet van hetzelfde niveau als Neymar’

Sporting Portugal staat woensdagavond voor eigen publiek tegenover Barcelona in de groepsfase van de Champions League. De Catalaanse grootmacht is favoriet voor de overwinning, maar trainer Jorge Jesus ziet kansen. Hij is namelijk van mening dat de ploeg van trainer Ernesto Valverde er kwalitatief flink op achteruit is gegaan door Neymar aan Paris Saint-Germain te verkopen.

Barcelona trok Ousmane Dembélé aan als vervanger van de Braziliaan, maar volgens de trainer van Sporting is de Franse aanvaller, die dit kalenderjaar door een hamstringblessure niet meer in actie komt, lang niet zo goed als zijn voorganger. “Neymar is een van de beste spelers ter wereld”, zegt Jesus in gesprek met Marca. “Dembélé is een goede speler, maar hij is niet van hetzelfde niveau. Hij is niet iemand die veel creëert en Barcelona kon het zich eigenlijk niet veroorloven om iemand als Neymar te laten gaan.”

Toch ziet Jesus Barcelona nog altijd als een van de beste ploegen ter wereld. “Ze hebben spelers als Luis Suárez en Lionel Messi. Maar ook Andrés Iniesta en nog veel anderen die voor veel problemen kunnen zorgen. Barcelona speelt dit seizoen uitstekend en dat geldt ook voor Messi. En als dat samenkomt, dan is het haast onmogelijk om ze te verslaan.”