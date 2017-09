Van der Heijden: ‘Ik ben niet zo, maar misschien moet ik het een keer zeggen’

Jan-Arie van der Heijden speelde zich vorig seizoen in de basis bij Feyenoord en is sindsdien niet meer weg te denken in het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst. De ex-Ajacied staat mede bekend om zijn uitstekende traptechniek, al etaleert hij deze vooralsnog alleen in de achterhoede. De centrumverdediger zou graag wat meer bij aanvallende standaardsituaties betrokken raken.

De vrije trappen worden bij Feyenoord genomen door de middenvelders en aanvallers. "Zoiets moet je ook afdwingen. We hebben met jongens als Tonny Vilhena, Jens Toornstra en Steven Berghuis genoeg spelers die een goede vrije trap kunnen nemen", zegt Van der Heijden in gesprek met Voetbal International.

De basisklant heeft nog niet aangeklopt bij zijn ploeggenoten of de technische staf met de vraag of hij wat hoger kan in de pikorde. "Ik ben niet zo. Ik vind het veel makkelijker voor anderen op te komen dan voor mezelf. Ik laat het liever zien op het veld. Maar oké, ik zou ze wel graag willen nemen, misschien moet ik het wel een keer zeggen.”

Van der Heijden sluit niet uit dat hij binnenkort plaatsneemt achter de bal bij een vrije trap. “Toevallig zijn we er wel mee bezig. We trainen nu een paar keer per week met Roy Makaay, Jean-Paul van Gastel en de trainer. Die kunnen dat zelf ook goed, dacht ik zo. Ik denk dat we dit seizoen die paar gratis goals er wel bij gaan pakken."