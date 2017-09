Bergkamp aangepakt: 'Uitwedstrijden bezoekt Dennis niet meer, geen zin in’

Na de tegenvallende start van de competitie rommelt het bij Ajax. Volgens De Telegraaf werd na de verloren wedstrijd tegen Vitesse (1-2) de positie van trainer Marcel Keizer tegen het licht gehouden en zou de club alvast rondkijken voor een eventuele vervanger. Henk Spaan heeft het in zijn column voor Het Parool gemunt op assistent-trainer Dennis Bergkamp.

“Ajax gaat het functioneren van Marcel Keizer tegen het licht houden, stond er. Daar had moeten staan: Ajax gaat functioneren technisch hart tegen het licht houden”, schrijft Spaan over het artikel in De Telegraaf. “En, specifieker: Ajax gaat functioneren Dennis Bergkamp tegen het licht houden. Of: Ajax, lees de rvc, gaat onderzoeken welke incompetente machthebbers erin zijn geslaagd de successen van het vorig seizoen - en vooral het aantrekkelijke voetbal toen - binnen drie maanden teniet te doen.”

Volgens Spaan is het duidelijk wie verantwoordelijk moet worden gehouden. “Mijn kop eraf als dan niet al snel de naam van Bergkamp valt”, aldus de columnist. “De man die wel 'cultuurbewaker' wordt genoemd, die de doorstroming van talent van De Toekomst soepel moet laten verlopen, doet dat, waarschijnlijk na overleg met zichzelf, alleen als Ajax thuis speelt. Uitwedstrijden bezoekt Dennis niet meer. Geen zin in. Niet verrassend dat de spelers van het eerste het stapje extra ook niet meer willen zetten.”

Dinsdag schreef de eerder genoemde krant dat Ajax voorlopg het ‘vertrouwen blijft houden’ in Keizer. Hij zal aanstaande zondag tegen sc Heerenveen gewoon aan de zijlijn staan. ”Zoals vaker bij Ajax beginnen de panelen te schuiven als het wat minder gaat, maar vooralsnog zal dat niet ten koste van Keizer gaan”, valt er in het dagblad te lezen. De directie gaat na het duel met Heerenveen overigens wel vergaderen over de positie van Keizer en de oefenmeester kan zichzelf dus een goede dienst bewijzen als hij wint van Heerenveen.