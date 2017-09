‘Hij heeft veel kritiek gekregen omdat hij kwam vlak nadat Neymar vertrok’

Denis Suárez werd aan het begin van het afgelopen seizoen door Barcelona teruggehaald van Villarreal, maar de middenvelder slaagde er in zijn eerste jaar in het Camp Nou niet in om uit te groeien tot een onmisbare schakel. Afgelopen zomer kreeg hij twee aanbiedingen om Barça alweer te verlaten. Suárez hoefde echter niet lang na te denken over zijn toekomst.

“Ik had geen twijfels. Het klopt dat ik twee aanbiedingen heb gehad, maar ik heb er in geen van beide gevallen over nagedacht om te vertrekken. Ik wilde hier niet weg”, vertelt hij in gesprek met RAC1. “Ik weet dat ik het vertrouwen van de trainer heb en ik geloof in mijn kansen. Ik moet profiteren van de mogelijkheden die ik krijg, het is mijn doel om hier een belangrijke speler te worden. Ik zal niet stoppen met vechten voordat ik dat bereikt heb.”

“Ik denk dat het beter gaat dan vorig jaar, niet alleen wat betreft onze speelstijl, maar ook op het gebied van trainingen. Ernesto Valverde is een compleet andere persoon dan Luis Enrique. Hij houdt altijd het hoofd koel en hij is relaxed, dat is vanaf de eerste dag ook overgesprongen op de spelers. We zijn goed begonnen aan het seizoen en we worden alleen maar beter. Het was ondenkbaar dat we na zes wedstrijden al zeven punten voor zouden staan op Real Madrid, maar nu moeten we gefocust blijven.”

Suárez heeft er met Paulinho een collega op het middenveld bij gekregen en de Spanjaard vindt de kritiek op de aankoop van veertig miljoen niet terecht: “Hij heeft veel commentaar gekregen, vooral omdat hij binnenkwam vlak nadat Neymar was vertrokken. Maar iedereen die hem bij Brazilië heeft zien spelen weet dat hij geen matige speler is. Ik geloof niet het voor hem nodig was om monden te snoeren. Hij bewijst op wat voor niveau hij zit en hoe belangrijk hij kan zijn voor het team. Hij is fysiek sterk en geeft ons veel op verdedigend gebied. Aanvallend voegt hij ook veel toe en hij is een beest bij spelhervattingen, hij is ongelooflijk.”