Klaassen in bescherming genomen: ‘Eredivisie is niet hetzelfde als PL’

Everton betaalde afgelopen zomer 27 miljoen voor Davy Klaassen, die daarmee een van de grote aankopen van the Toffees werd. De Oranje-international begon daarop goed aan de voorbereiding, maar heeft tot nu toe moeite om zich in de Premier League te onderscheiden. Ronald Koeman, die Klaassen afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen AFC Bournemouth voor de derde keer in drie basisplaatsen in de Premier League naar de kant haalde, denkt echter dat het wel goed komt.

“Hij heeft tijd nodig, hij is oké. Hij is intelligent aan de bal. Hij kan nog fitter worden en hij kan fysiek sterker worden voor de duels op het middenveld. Dat is wat hij moet leren en wat hij nog moet verbeteren, maar dat is normaal”, legde de Nederlandse oefenmeester uit aan verslaggevers. “De Eredivisie is niet de Premier League en die jongen zal de tijd krijgen.”

“Het gaat allemaal om de speler zelf. Andere jonge spelers worstelen met dezelfde vragen. Sandro Ramírez moet bijvoorbeeld ook geduldig blijven. Hij zal goed worden, aangezien ik niet twijfel aan zijn kwaliteiten”, sloot Koeman af. Klaassen krijgt aankomende donderdag mogelijke een nieuwe kans, als Everton het in het kader van de Europa League opneemt tegen Apollon Limassol. Wayne Rooney is vanwege een snee boven zijn oog en twijfelgeval voor die wedstrijd.