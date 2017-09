Miljoenenaankoop PSV houdt knieblessure over aan duel in Utrecht

PSV won afgelopen zondag met 1-7 met verrassend ruime cijfers van FC Utrecht, maar er was niet louter goed nieuws voor de Eindhovenaren. De club heeft dinsdagochtend via de officiële kanalen bekend gemaakt dat Derrick Luckassen een lichte beschadiging aan een binnenband van zijn knie heeft opgelopen.

PSV doet verder geen uitspraken over de verwachte hersteltermijn van Luckassen en meldt dat hij ‘op geleide van de pijn een aanvang zal maken met zijn herstel’. Het is dan ook niet bekend of de verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, zaterdag beschikbaar is als Willem II de tegenstander is.

Luckassen ging in het duel in de Domstad in de 69e minuut naar de kant en werd toen vervangen door Pablo Rosario. De Jong Oranje-international werd afgelopen zomer voor vijf miljoen euro overgenomen van AZ. In Eindhoven kwam hij tot nu toe tot zes officiële optredens.