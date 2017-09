‘Ik snap het ook niet, want de Eredivisie is in mijn ogen een sterke competitie’

De nationale ploeg van België beschikt over een groot aantal spelers van wereldklasse, terwijl de kwaliteit bij Oranje de laatste jaren hard achteruit gaat. Rode Duivel Dries Mertens is van mening dat het Nederlandse voetbal er beter voor staat dan men denkt. Volgens de aanvaller van Napoli zit er meer dan genoeg kwaliteit in de ploeg van bondscoach Dick Advocaat.

Nadat Oranje ontbrak op het EK in Frankrijk, is de kans groot dat Nederland er ook op het WK in Rusland niet bij is. België daarentegen was aanwezig op EURO 2016 en plaatste zich onlangs al voor het mondiale eindtoernooi van volgend jaar. "Er zijn zo veel prima spelers, waar je een mooi team van kunt maken. Nederland komt er wel weer bovenop”, zegt Mertens in gesprek met De Telegraaf. “Oké, ik snap dat het niet meer zo goed is als vroeger met Wesley Sneijder, Robin van Persie, Rafael van der Vaart en Arjen Robben. Maar Georginio Wijnaldum speelt bij Liverpool ongelooflijk goede wedstrijden. En neem Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Kevin Strootman, Depay en noem maar op. De kwaliteitsspelers zijn er, hoor."

Ook het clubvoetbal in Nederland heeft er wel eens beter voor gestaan. Alleen Feyenoord en Vitesse vertegenwoordigen de Eredivisie dit seizoen in Europees verband. “Ik vind het heel jammer dat PSV en Ajax al Europees zijn uitgeschakeld en het niet goed gaat met het Nederlandse clubvoetbal. En ik snap het ook niet, want de Eredivisie is in mijn ogen een sterke competitie”, aldus Mertens. “Het probleem op dit moment is, denk ik, dat de topclubs te snel spelers laten vertrekken als er een goed bod komt."