Fàbregas: ‘De laatste jaren was er geen betere en pure spits dan hij’

Diego Costa rondde vorige week zijn gewenste transfer van Chelsea naar Atlético Madrid af. De Spaans international was uit op een vertrek van Stamford Bridge vanaf het moment dat manager Antonio Conte liet weten dat hij hem niet meer nodig had. Cesc Fàbregas baalt van het vertrek van de spits, want de twee hadden zowel binnen als buiten het veld een goede band.

Chelsea en Atlético bereikten vorige week een akkoord over de transfersom van zestig miljoen euro. “Ik had hem heel graag langer als ploeggenoot gehad”, zegt Fàbregas in gesprek met Marca. “Diego zal nooit een rivaal van mij zijn. In de laatste jaren is er geen betere en pure spits geweest dan hij. Hij begreep mijn spel, hij kon mijn passes lezen als geen ander en scoorde daar vaak uit. Daarnaast was hij belangrijk in de kleedkamer. Hij was niet alleen de Diego die iedereen kon zien op het veld. Hij heeft karakter en daar trok de hele groep zich aan op.”

Diego Costa moet zijn rentree bij Atlético Madrid uitstellen tot januari volgend jaar. Door een transferverbod mag de Spaanse topclub namelijk pas dan weer nieuwe spelers inpassen. De wedstrijd in de groepsfase van de Champions League tussen Atléi en the Blues van dinsdagavond in het Wanda Metropolitano bekijkt de aanvaller dan ook vanaf de tribune. “Diego wist dat hij een paar maanden niet kon spelen als hij voor Atlético zou tekenen. Dat is ontzettend zonde voor hem. Maar hij verkeerde in een moeilijke situatie bij Chelsea. Het zat voor hem fout.”