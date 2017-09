Onana: ‘Hopelijk spelen degenen die blijven volgend seizoen wel Europees’

André Onana was vorig seizoen een van de uitblinkers bij Ajax. Hij ving het vertrek van Jasper Cillessen geruisloos op en in korte tijd ontwikkelde de Kameroense sluitpost zich tot een van de steunpilaren in de ploeg van trainer Peter Bosz. Hij speelde zich in de kijker bij verschillende clubs, maar nog een seizoen in de Johan Cruijff ArenA leek de keeper het beste. Ajax is het nieuwe seizoen slecht gestart en het woord ‘crisis’ is inmiddels al gevallen. Onana houdt de moed erin.

Ajax is na zes competitieduels terug te vinden op een teleurstellende zevende plaats met tien punten. "We hebben allemaal nog steeds een goed gevoel als we gaan trainen. We hebben een nieuwe trainer, maar hij heeft ook tijd nodig", zegt Onana in gesprek met Goal. Door de tegenvallende start van het seizoen, waarin Ajax geen Europees voetbal haalde, is de kritiek op trainer Marcel Keizer toegenomen. “Iedereen heeft een verantwoordelijkheid hier, niet alleen de trainer. Ik ben blij met Keizer, want hij zit dicht op de spelersgroep. Het is natuurlijk ook zo dat we veel pech hebben, omdat de goals moeilijk vallen.”

Vorig seizoen bereikte Ajax de finale van de Europa League, dit seizoen ontbreken de Amsterdammers in het toernooi na de verloren play-offs tegen Rosenborg. "Toen ik hier kwam, heb ik me voorgenomen dat ik in de Champions League of Europa League zou spelen. Dat is helaas niet altijd mogelijk, zo heeft god dat voor ons besloten. Door blijven knokken is de enige optie, dan zien we waar het schip strandt. Hopelijk spelen degenen die blijven dan wel Europees voetbal volgend seizoen."