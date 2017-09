El País: Wang Hui betaalde 1,25 miljoen euro aan steekpenningen

Ángel María Villar werd eind juli voor één jaar geschorst als voorzitter van de Spaanse voetbalbond. De 67-jarige oud-rechtsback wordt verdacht van valsheid in geschrifte en corruptie en stapte vervolgens ook op als vicevoorzitter van de UEFA, zo maakte de Europese bond bekend. Villargate blijkt ook een ‘Nederlandse’ link te hebben, zo doet dagblad El País dinsdag uit de doeken.

Villar was 29 jaar lang de voorzitter van de RFEF en werd in mei nog herkozen, maar na Operacíon Soule lijkt hij een verdere toekomst in de voetballerij wel te kunnen vergeten. En dat geldt misschien ook wel voor Wang Hui, die met zijn bedrijf United Vansen de grootaandeelhouder is van ADO Den Haag. De Chinees heeft, zo valt er te lezen, via ADO geld overgemaakt naar de RFEF om een bevoorrechte behandeling te verkrijgen.

De Unidad Central Operativa (UCO; Centrale Operatie Eenheid) van de Guardia Civil maakt dat op uit afgetapte telefoongesprekken tussen onder anderen Juan Padrón, de vicevoorzitter van de RFEF, dochter Maria Padrón, Alejandro Blanco, de voorzitter van het Spaans Olympisch Comité, en Ramón Hernández Baussou, lid van de bond van Tenerife en sinds 1987 de algemeen directeur van de zogeheten organisatie van de Canarische Eilanden.

Ángel María Villar, de geschorste bondsvoorzitter van Spanje

Wang Hui en de RFEF zijn volgens El País een vierjarige verbintenis met elkaar aangegaan, met een optie op een extra jaar. Wang betaalde circa 1,25 miljoen euro aan de RFEF en hoewel het nog niet duidelijk is wat hij hiervoor terugkreeg, gaat het gerucht dat Wang van Villar voorrang heeft gekregen bij het organiseren van vriendschappelijke en vooral lucratieve wedstrijden van de nationale ploeg van Spanje én dat een deel van de opbrengsten uit de beeldrechten naar Gorka Villar zijn gevloeid.

Gorka is de zoon van bondsvoorzitter Ángel Víllar en runt een eigen sportbemiddelingsbureau: Sports Advisers. Het onderzoek naar de Víllars en alle andere betrokkenen loopt uiteraard nog, maar de UCO schrijft volgens El País al wel in haar bevindingen dat het ‘opvallend en symptomatisch’ is hoe ‘een instelling als de RFEF bij zijn commerciële betrekkingen geld vanuit China via verschillende personen weet te verdelen’. Wang Hui en ADO hebben nog niet op het artikel van El País gereageerd.

Wang Hui is overigens een voormalig advocaat die zich met zijn in Peking gevestigde bedrijf bezighoudt met de planning , organisatie en promotie van topsportevenementen. Zo deed men de planning van de openings- en sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in 2008 en United Vansen was tevens betrokken bij de Supercoppa en de Trophée des Champions. Wang is met United Vansen nog altijd grootaandeelhouder van ADO, al zit hij sinds juli niet meer in de Raad van Commissarissen van de huidige nummer veertien van de Eredivisie.