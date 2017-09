Tielemans weigerde stap naar Engelse top: ‘Niet eens over nagedacht’

Youri Tielemans verliet Anderlecht afgelopen zomer voor AS Monaco. De twintigjarige middenvelder leverde zo’n 25 miljoen euro op en bij zijn nieuwe club kwam hij in de Ligue 1 tot dusver vijf keer in actie, waarvan eenmaal als basisspeler. Het Belgische toptalent had ook het shirt van Arsenal kunnen dragen, maar met oog op zijn eigen ontwikkeling liet hij die kans schieten.

Tielemans was ondanks zijn jonge leeftijd al jaren vaste basisklant bij Anderlecht en in zijn laatste seizoen droeg hij zelfs af en toe de aanvoerdersband. Hij bleek onhoudbaar voor de Belgische topclub en diverse clubs stonden in de rij voor de handtekening van de vijfvoudig international. Ook Arsenal wilde hem graag hebben. "Ja, maar ik wist dat er bij Arsenal niet veel ging bewegen”, zegt hij in gesprek met Het Nieuwsblad. “Het bestuur wou de spelersgroep bij elkaar houden om in de Premier League bovenin te eindigen.”

De aanvallende middenvelder rekende onder manager Arsène Wenger niet op veel speelminuten in de hoofdmacht van the Gunners. "Je moet ook eerlijk blijven. Als ik zie welke middenvelders er bij Arsenal spelen... Dat zijn topvoetballers", klinkt het. "Ik wist dat ik daar niet veel speelkansen zou krijgen. Vandaar dat ik er niet verder over nagedacht heb.”