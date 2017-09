Japanse interesse in FC Groningen ‘gigantisch’: ‘We hebben goud in handen’

FC Groningen slaagde er afgelopen zomer in om het Japanse toptalent Ritsu Doan op huurbasis over te nemen van Gamba Osaka. De negentienjarige middenvelder maakte eerder dit seizoen tegen sc Heerenveen (3-3) zijn debuut voor de Groningers. Afgelopen zondag tegen FC Twente (1-0) startte hij voor het eerst vanuit de basis in de ploeg van Ernest Faber. Het basisdebuut van Doan werd in Japan met veel belangstelling gevolgd, laat commerecieel directeur Robbert Klaver weten.

Het aantrekken van Doan is voor FC Groningen niet alleen op sportief gebied een succes. Meer dan honderdduizend Japanners zouden het duel met Twente van afgelopen zondag bekeken hebben. "Als Doan minuten maakt, is de aandacht vanuit Japan gigantisch. Op die momenten merken we dat we goud in handen hebben", zegt Klaver tegenover het Dagblad van het Noorden.

"Cameraploegen filmen alles wat hij doet”, vervolgt Klaver, die veel mogelijkheden ziet met Doan als speler van FC Groningen. “Als Ritsu een sok aantrekt, is hij al nieuws. Daar zijn wij natuurlijk bij gebaat. Hoewel de wedstrijdrechten bij FOX Sports liggen en dus al zijn vermarkt, hebben we nu gesprekken lopen met een groot televisiekanaal. Er is in Japan veel belangstelling voor beelden van de trainingen en Ritsu's leven in Nederland. Hoewel hij eerst en vooral voetballer is, geniet hij ook enorme populariteit als persoon.”