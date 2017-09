‘Daar word je beter van, hier gaat dat makkelijker dan bij Feyenoord’

Lucas Woudenberg ruilde Feyenoord afgelopen zomer in voor sc Heerenveen en de linksback zegt dat hij de juiste beslissing heeft genomen om zich aan te sluiten bij de Friese club. Woudenberg zat bij de Rotterdammers vaak op de bank, maar onder Jurgen Streppel mag de verdediger zich basisspeler noemen.

"In principe had ik het bij Feyenoord ook naar mijn zin. Ik ben blij dat ik afgelopen seizoen onderdeel van de selectie was en kampioen ben geworden", vertelt Woudenberg tegenover ELF Voetbal. "Daar ben ik wel trots op. Maar iedere voetballer wil minuten maken. Daar word je een betere voetballer van. Hier gaat dat makkelijker dan bij Feyenoord."

Woudenberg moest het bij Feyenoord vaak doen met invalbeurten en weet niet of hij dit seizoen een basisplaats had gekregen van Giovanni van Bronckhorst. "Dan kom je in die 'als dit, als dat-constructies' terecht. Als er bij wijze van spreken twee concurrenten geblesseerd raken, dan sta je er wel in. Maar ik heb met mijn volle verstand de keuze gemaakt om naar Heerenveen te gaan."

De 23-jarige Woudenberg, die voor naar verluidt 700.000 euro van Feyenoord naar Heerenveen verkaste, zegt dat hij het niet beter had kunnen treffen. "Het is buiten de top-drie een van de betere clubs in Nederland, dus ik ben heel blij hier te kunnen spelen." Woudenberg heeft dit seizoen alle wedstrijden bij Heerenveen gespeeld, zonder ook maar een minuut te hebben gemist.