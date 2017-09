Politie Napels grijpt in en arresteert misdragende Feyenoord-fans

De politie in Napels heeft maandag drie Feyenoordsupporters opgepakt, omdat men met stenen naar agenten heeft gegooid. Volgens verschillende Italiaanse media zijn de fans, allen 21 jaar, aangehouden vanwege openbaar dronkenschap, geweldpleging, het verzetten tegen de politie en het veroorzaken van letsel bij de lokale autoriteiten.

Feyenoord speelt dinsdagavond zijn tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League tegen Napoli. Waar de Rotterdammers in de eerste wedstrijd kansloos verloren tegen Manchester City (0-4), hoopt de ploeg van Giovanni van Bronckhorst in Italië op een beter resultaat. Feyenoord moet het echter zonder de fans doen, aangezien supporters niet welkom zijn vanwege de rellen in 2015 voor de wedstrijd tegen AS Roma.

Ondanks het verbod zijn veel fans toch naar Napels afgereisd. Naar schatting zijn er momenteel tweehonderd Feyenoord-fans in de Italiaanse stad aanwezig. Volgens het Algemeen Dagblad proberen de meesten daar alsnog aan kaartjes voor de wedstrijd te komen, maar de Italiaanse politie benadrukt dat ook Nederlanders met een kaartje het stadion niet in mogen.