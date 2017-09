Rakitic: ‘Mijn vrouw heeft ons gered van de terroristische aanslag’

Barcelona werd op 17 augustus opgeschrikt door een terroristische aanslag, waarbij een man met een witte bestelbus over de Ramblas scheurde. Dertien mensen lieten het leven en honderden mensen raakten gewond bij de tragedie. Ivan Rakitic was die dag nabij het rampgebied en heeft naar eigen zeggen geluk gehad dat hij en zijn gezin niet door het noodlot zijn getroffen.

"We waren heel dichtbij", aldus de middenvelder van Barcelona in gesprek met 24 Sata. "Ik was met mijn gezin in het centrum en we waren klaar om naar de plek te gaan waar de aanval zou plaatsvinden. Ik wilde daarheen, maar mijn vrouw zei dat het een heerlijke dag was en dat het voor de kinderen beter zou zijn als ze in het park bij ons huis konden spelen. Godzijdank heb ik naar haar geluisterd."

Rakitic zegt dat hij zijn vrouw Raquel Mauri voor altijd dankbaar zal zijn: "We waren slechts drie of vier minuten van het rampgebied en de horror verwijderd", memoreert de 29-jarige Kroaat. "We zaten in de auto en reden terug naar huis toen mijn mobiel afging. Familie en vrienden belden me op om te vragen hoe het met ons was. De aanval was toen gaande."