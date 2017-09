Henry wijst beste spits in PL aan: ‘Hij is de enige van wereldklasse’

Thierry Henry vindt Sergio Agüero de enige spits in de Premier League die van wereldklasse is. De voormalig goaltjesdief van onder meer Arsenal erkent dat Romelu Lukaku, Harry Kane en Álvaro Morata van respectievelijk Manchester United, Tottenham Hotspur en Chelsea dit seizoen op dreef zijn, maar is van mening dat de Argentijn van Manchester City van een ander niveau is.

"De enige die van wereldklasse is, of van wereldklasse was, is Agüero, omdat hij constant presteert in deze competitie, jaar in jaar uit", aldus de veertigjarige Fransman bij Sky Sports. "Hij heeft de competitie al eens gewonnen en presteert gewoon heel goed. Hij moet meer krediet krijgen. Ik vind dat we hem vaak over het hoofd zien, we doen soms net alsof hij niet bestaat."

"Lukaku is net begonnen bij Manchester United, hij heeft nog niet een lange tijd in de Champions League gespeeld", vervolgt Henry. "Voor Harry Kane was de speeltijd in de Champions League vorig seizoen erg weinig, en ook in de Europa League en op het EK. Morata zat vaak op de bank bij Real Madrid. Hij heeft een goed jaar gehad bij Juventus, maar hij zat met Fernando Llorente en Carlos Tévez in het team."

Henry wijst naar de cijfers van Agüero en geeft aan dat hij ieder seizoen zeer veel goals voor zijn rekening neemt. De 29-jarige spits heeft in 260 wedstrijden voor the Citizens 176 doelpunten gemaakt, terwijl hij 54 keer aangever was. Henry zegt dat Lukaku, Kane en Morata nog niet op het niveau van Agüero zijn: "Ze komen er wel en we moeten blij zijn dat deze spelers in de Premier League acteren."