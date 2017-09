PSV‘er wacht af: ‘Dan kijken we in de winterstop wat het beste is’

Albert Gudmundsson wil wachten tot de winterstop voordat hij aan een vertrek bij PSV gaat denken. De rechtsbuiten, die ook goed aan de linkerkant uit de voeten kan, heeft nog niet het volle vertrouwen van Phillip Cocu gekregen en zijn inbreng bij de hoofdmacht van de Eindhovenaren is tot op heden beperkt gebleven tot twee wedstrijden. De jongeling is bereid verder te kijken wanneer hij niet vaker aan spelen toekomt.

Afgelopen seizoen scoorde Gudmundsson aan de lopende band voor Jong PSV, maar een vast plekje bij de A-selectie zit er voorlopig niet in. "Ik hoopte vorige week op een basisplaats in de bekerwedstrijd bij het eerste elftal (tegen SDC Putten, 0-4, red.), maar het werd een invalbeurt waarop ik tevreden terugkijk", zegt de twintigjarige Gudmundsson in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

"Nadat ik de basisploeg zag, wilde ik mijn kop niet laten hangen. Er kwamen toch nog dertig minuten en daarin heb ik genoten en ook laten zien dat ik iets kan toevoegen", vervolgt de aanvaller. "Ik train nu in ieder geval vast mee en hoop op een plek in de kleedkamer, maar dat eerste is voor nu het belangrijkste. Mijn doel blijft om hier door te breken en lukt dat niet, dan gaan we in de winterstop kijken wat het beste is."

Gudmundsson, international van Jong IJsland, ging in 2009 aan de slag in de jeugd van KR Reykyajvík en maakte in 2013 de overstap naar sc Heerenveen. Hij maakte zijn debuut in het eerste elftal niet en vertrok in 2015 naar PSV, waar hij nu over een contract tot het einde van het seizoen beschikt. Dat kan door een optie echter met een jaar verlengd worden.