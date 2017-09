‘Ik weet niet of ik ooit nog terugkeer bij een Nederlandse club’

Dries Mertens maakte bij AGOVV Apeldoorn zijn debuut in het betaald voetbal en kwam via FC Utrecht en PSV in de Italiaanse top terecht. Met Napoli neemt de aanvaller het dinsdagavond op tegen Feyenoord en in De Telegraaf geeft hij aan dat hij niet weet of hij in de toekomst nog eens terugkeert in de Eredivisie.

De dertigjarige Mertens vertelt dat hij het uitstekend naar zijn zin heeft in Napels en dat hij geniet van het leven in Italië: “Het is hier prachtig, hoor. Daarom kan ik ook niet zeggen of ik ooit nog terugkeer bij een Nederlandse club. Ik heb het hier bij Napoli, op dit niveau en qua leven geweldig naar mijn zin”, aldus de linksbuiten annex spits.

Made in the Eredivisie: wat een doelpunt van Dries Mertens! ???? Geplaatst door voetbalzone op woensdag 20 september 2017

Mertens maakte tot dusverre 75 doelpunten in 195 officiële wedstrijden voor Napoli en gaf daar ook nog 49 assists bij. Hij kende vorig seizoen een uitstekend jaar en is het huidige voetbaljaar ook weer uitstekend begonnen, met zeven treffers in negen duels. Na zijn doelpunt tegen Lazio, afgelopen woensdag, werd hij in de pers vergeleken met Diego Maradona.

Mertens erkent dat zijn status is ‘veranderd’: “Supermooi om mee te maken, maar niet altijd makkelijk, want normaal over straat lopen is er niet bij. Iedereen wil een handtekening of een selfie en dan heb ik het ook echt over iedereen.” De zestigvoudig international van België heeft bij i Partenopei nog een contract tot de zomer van 2020.