‘Misschien is Ajax helemaal niet zo goed als men na die finale dacht’

Aad de Mos vindt het niet vreemd dat Marcel Keizer nog altijd zoekt naar zijn ideale opstelling. De resultaten vallen tegen en dus is het volgens de trainer in ruste logisch dat Keizer nieuwe dingen uitprobeert. Toch zal hij wel knopen moeten doorhakken, zo vertelt De Mos in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Als trainer moet je op een bepaald moment duidelijkheid bieden en die is er nu niet. Iemand met meer ervaring pakt dat anders aan”, aldus De Mos. Hij voegt eraan toe dat het Keizer met het gevoerde aan-en verkoopbeleid ook niet makkelijk is gemaakt en wijst op het vertrek van verdediger Davinson Sánchez en middenvelder Davy Klaassen.

Doordat zij zijn weggevallen, is er in de ogen van De Mos weinig meer over van het sprankelende Ajax van vorig seizoen: “Misschien is Ajax wel helemaal niet zo goed als men na die Europa League-finale denkt. Keizer moet het ook maar doen met de selectie die hij van het technisch hart heeft gekregen.”

Ajax verloor zondag met 1-2 van Vitesse en gaat komend weekeinde op bezoek bij sc Heerenveen. De Amsterdammers hebben na zes speelronden tien punten verzameld in de Eredivisie; het laagste aantal sinds het seizoen 2008/09 toen Ajax onder leiding van Marco van Basten eveneens tien punten pakte in de eerste zes competitieduels.