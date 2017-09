‘Van Bronckhorst hakt knoop door en slachtoffert Michiel Kramer’

Feyenoord neemt het dinsdagavond tegen Napoli op in een 4-4-2-systeem, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. De Rotterdammers zullen niet aantreden met een echte spits, want de buitenspelers Jean-Paul Boëtius en Steven Berghuis zullen de voorhoede bevolken.

Dat houdt in dat Michiel Kramer genoegen moet nemen met een plek op de bank. De 28-jarige aanvaller mocht de afgelopen wedstrijden starten omdat Nicolai Jörgensen geblesseerd was en is, maar heeft niet iedereen kunnen overtuigen. Hij scoorde enkel in de KNVB Beker tegen ADO Den Haag en miste zaterdag nog een strafschop tegen NAC Breda.

Naast Jörgensen is ook Eric Botteghin er vanwege blessureleed niet bij en daardoor zal Jeremiah St. Juste aan de aftrap verschijnen. Dat geldt eveneens voor middenvelder Sofyan Amrabat. Feyenoord speelde tegen Manchester City (0-4 verlies) in een 4-3-3-systeem, maar Giovanni van Bronckhorst heeft er nu dus voor gekozen om een extra plekje te creëren op het middenveld.