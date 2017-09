‘Hiddink als back-up voor Keizer zou een oplossing kunnen zijn’

Ajax behoudt volgens De Telegraaf voorlopig het vertrouwen in Marcel Keizer en dat vindt Evert ten Napel waarschijnlijk een goed idee. De commentator liet maandag bij Radio 1 weten het ‘ridicuul en belachelijk’ te vinden dat sommigen schreeuwen om een ontslag voor de 48-jarige trainer.

“Ajax heeft willens en wetens Keizer aangesteld als opvolger van Peter Bosz. Het ligt niet aan hem. Het ligt aan het aan- en verkoopbeleid. Dat deugt niet”, aldus Ten Napel, die eraan toevoegt dat Keizer misschien wel wat zou hebben aan de expertise van bijvoorbeeld iemand als Guus Hiddink.

“Hij woont ook in Amsterdam. Hiddink als back-up voor Keizer zou een oplossing kunnen zijn”, klinkt het. Phillip Cocu liet zich in het verleden al adviseren door Hiddink en bij Feyenoord werd Giovanni van Bronckhorst twee seizoenen geleden gesteund door Dick Advocaat. Ten Napel ziet voor Hiddink een vergelijkbare rol in gedachten bij Ajax.