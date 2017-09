‘Ajax behoudt voorlopig het vertrouwen in Keizer’

Marcel Keizer hoeft in ieder geval niet op korte termijn te vrezen voor zijn baan. De Telegraaf schreef maandag dat de leiding de positie van de trainer tegen het licht houdt en voegt daar nu aan toe dat de directie ‘vertrouwen blijft houden’ in Keizer. De coach zal komende zondag dus gewoon in de dug-out zitten tegen sc Heerenveen.

“Zoals vaker bij Ajax beginnen de panelen te schuiven als het wat minder gaat, maar vooralsnog zal dat niet ten koste van Keizer gaan”, valt er in het dagblad te lezen. De directie gaat na het duel met Heerenveen overigens wel vergaderen over de positie van Keizer en de oefenmeester kan zichzelf dus een goede dienst bewijzen als hij wint van Heerenveen.

Ajax gaat overigens niet alleen evalueren over Keizer, maar ook over Edwin van der Sar. Hij is algemeen directeur, maar heeft ook een bepalende rol in het technisch hart. Die functies zouden niet langer ‘te verenigen’ zijn. Als lid van het technisch hart valt Van der Sar direct onder de verantwoordelijkheid van de directie, dus onder de verantwoordelijkheid van hemzelf.

Ajax kijkt terug op een teleurstellende start van het seizoen. De recordkampioen liet in de competitie punten liggen tegen Heracles Almelo, ADO Den Haag en Vitesse, werd in de voorrondes voor Europees voetbal verslagen door OGC Nice en Rosenborg BK, verloor diverse belangrijke spelers en raakte Abdelhak Nouri kwijt. De tegenstander van komende zondag, Heerenveen, staat op de tweede plaats en heeft vier punten meer dan Ajax.