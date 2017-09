Kritiek op Depay: ‘Hij moet niet denken makkelijk te kunnen slagen’

Memphis Depay maakte in januari voor minimaal 18,5 miljoen euro de overstap van Manchester United naar Olympique Lyon, maar een onuitwisbare indruk heeft hij nog niet kunnen maken. Hij was in 25 wedstrijden weliswaar goed voor 7 doelpunten en 11 assists, maar zijn spel is volgens velen nog te wisselvallig.

Christophe Dugarry is een van de critici die vindt dat de 23-jarige Depay, die tegen Dijon (3-3) niet in de selectie zat, meer moet brengen: “José Mourinho heeft het een beetje met hem geprobeerd, maar dat was een catastrofe. Als je als speler die bij Man United is gefaald, denkt dat je makkelijk kan slagen in de Ligue 1, dan zit je mis”, aldus Dugarry.

De voormalig aanvaller van onder meer AC Milan en Barcelona stelt in de studio van RMC Sport dat Depay mentaal niet sterk genoeg is: “Waarom speelde hij niet bij Manchester United? Simpelweg omdat hij bepaalde tekortkomingen heeft waarmee je het ook niet in Ligue 1 of in België zou redden…”

Depay deed zaterdag niet mee tegen Dijon, volgens onder meer SFR Sport omdat de trainer hem niet goed vond tegen Paris Saint-Germain en wil dat hij meer initiatief toont in wedstrijden. Andere bronnen verzekeren echter dat Depay vanwege een lichte hamstringblessure niet speelde tegen Dijon, om zich derhalve volledig te kunnen concentreren op de Europa League-wedstrijd van donderdag tegen Atalanta.